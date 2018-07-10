MASKİ, Vatandaşın Yanında

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesine daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek için yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Kula ilçesine bağlı Ayazören Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde bulunan yerleşim yerindeki su sıkıntısını çözmek için 600 metrelik ek içme suyu hattı döşedi. MASKİ ekipleri tarafından yapılan çalışma sayesinde, vatandaşlara kesintisiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu temin edildi.

"MASKİ'YE HEPİMİZ DUACIYIZ "

Ayazören Mahalle Muhtarı Mehmet Emre, "Mahallemiz oldukça büyük ve bazı bölgelerimiz de yüksek yerlerde olduğu için zaman zaman su yetersizliği oluyordu. MASKİ yetkilileri sağ olsunlar bizlerin bu sıkıntısını tespit edip çalışma gerçekleştirdiler. Ek içme suyu hattı çalışmasıyla vatandaşımızı suya kavuşturdular. Hizmetlerden ve çalışmalardan çok memnunuz. MASKİ'ye hepimiz duacıyız. Mahallemize yapılan çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen tüm MASKİ yetkililerine teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.