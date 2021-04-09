MASKİ vatandaşın taleplerine her an cevap veriyor
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MASKİ vatandaşın taleplerine her an cevap veriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MASKİ vatandaşın taleplerine her an cevap veriyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Soma ilçesine bir ziyarette bulundu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Soma ilçesine bir ziyarette bulundu. MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret eden Genel Müdür Yardımcısı Çevik, daha sonra ilçede bulunan MASKİ'ye ait depo ve şantiye alanlarında incelemelerde bulundu. Çevik, "Gördük ki idaremiz, vatandaşlarımızın taleplerine her an cevap verebilecek bir şekilde çalışıyor" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), 17 ilçede de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Soma ilçesine bir ziyarette bulundu. Ziyarette MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Şube Müdürleri ve MASKİ İlçe Şefi Vekili Ayşe Yorulmaz da hazır bulundu. Önce MASKİ İlçe Şefliğine ziyarette bulunan Çevik, ilçede yürütülen hizmetler hakkında bilgiler aldı. Ardından ilçede bulunan MASKİ'ye ait depo ve şantiye alanlarında inceleyen Çevik, personeller ile de sohbet etti.

İlçede yürütülen hizmetler ile depo ve şantiye alanlarının düzeni beğendiğini belirten Genel Müdür Yardımcısı Çevik, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde yürüdüğümüz bu yolda, çalışmalarımızı kesintiye uğratmadan sürdürmek bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 17 ilçemizde de yürütülen hizmetleri düzenli olarak takip ediyoruz. Burada da gördük ki idaremiz, vatandaşlarımızın taleplerine her an cevap verebilecek bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu. - MANİSA

MASKİ vatandaşın taleplerine her an cevap veriyor
MASKİ vatandaşın taleplerine her an cevap veriyor
MASKİ vatandaşın taleplerine her an cevap veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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