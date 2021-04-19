MASKİ, tedbiri elden bırakmıyor
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MASKİ, tedbiri elden bırakmıyor

MASKİ, tedbiri elden bırakmıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalılara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına Ilıca, Yarıkkaya ve Akpınar mevkilerinde bulunan sondaj kuyularında verim arttırma ve temizlik çalışmalarına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz dönemini sıkıntı yaşamadan geçirmek adına yürütülen çalışmalarda ekipler Ilıca, Yarıkkaya ve Akpınar mevkilerinde bulunan sondaj kuyularında verim arttırma ve temizlik çalışmalarına hummalı bir şekilde başladı.

Sondaj kuyularında temizlik çalışmaları başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda her yıl olduğu gibi bu yılda yaz dönemine girmeden sondaj kuyularında çalışmalarımıza başladık. Manisalılara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek adına yürütülen çalışmalarda ekiplerimiz, Manisa Merkeze içme suyu temin eden Ilıca, Yarıkkaya ve Akpınardaki mevcut sondajlarımızın yaz öncesi verim arttırma ve kuyu temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Önümüzdeki yaz aylarında sıkıntı yaşamamak için önceden tedbirimizi alıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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