MASKİ taşkınlara son veriyor
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MASKİ taşkınlara son veriyor

MASKİ taşkınlara son veriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Merkezdeki yağmur suyu ızgaraları ile ana kanallarda gerçekleştirdiği temizlik çalışması ile yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı koruma sağladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların yağışlardan olumsuz bir şekilde etkilenmesini engellemek amacıyla yağmur suyu ızgara temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince Merkez ilçe mahallerinde yağmur suyu ızgaraları ile ana kanallarda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekipler ana cadde dışındaki yerlerde yaşanan münferit su birikmelerine de anında müdahale etti. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen taşkınların bir daha yaşanmaması için yapılan çalışmalar meyvesini verdi ve vatandaşların herhangi bir sorun yaşamasının önüne geçildi.

"Çalışma için teşekkür ediyorum"

Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç, "Mahallemizdeki yağmur suyu ızgaralarının açılması ile taşkın sorunu ortadan kalkıyor. MASKİ Genel Müdürlüğüne bu çalışması için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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