MASKİ, tarım arazilerini koruma altına alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MASKİ, tarım arazilerini koruma altına alıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MASKİ, tarım arazilerini koruma altına alıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Kınık Mahallesinde 2 bin 200 metre dere temizlik çalışması gerçekleştirerek tarım arazilerini koruma altına aldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Kınık Mahallesinde 2 bin 200 metre dere temizlik çalışması gerçekleştirerek tarım arazilerini koruma altına aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesine bağlı Kınık Mahallesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince 2 bin 200 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Derede biriken çöpler ve uzayan otların temizlenmesiyle birlikte tarım arazilerindeki taşkın riski ortadan kaldırıldı.

"Yapılan çalışmadan memnunuz"

Kırkağaç'ın Kınık Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Kıral, "Yapılan çalışmadan memnunuz. Yağışlı havalarda taşkın riski bulunan dere yatağımızda gerçekleştirilen temizlik çalışması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

MASKİ, tarım arazilerini koruma altına alıyor
MASKİ, tarım arazilerini koruma altına alıyor
MASKİ, tarım arazilerini koruma altına alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mario Draghi Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Arda Turan Ersun Yanal Necip Uysal Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MASKİ, tarım arazilerini koruma altına alıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:34:14. #1.16#
title