MASKİ tam kapanmada da 7/24 hizmet verecek
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MASKİ tam kapanmada da 7/24 hizmet verecek

MASKİ tam kapanmada da 7/24 hizmet verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusundaki 3 haftalık tam kapanma sürecinde de 7/24 vatandaşın hizmetinde olacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusundaki 3 haftalık tam kapanma sürecinde de 7/24 vatandaşın hizmetinde olacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle 18 Mayıs tarihine kadar ilan edilen tam kapanma sürecinde de tüm ekipleri ile birlikte 7/24 görev başında olacak. MASKİ, evlerinden çıkamayan vatandaşların elektronik kartlı su sayaçlarına su yükleme ve avans bakiye işlemlerini gerçekleştirecek. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, Su ve Kanal arıza birimleri mesai mefhumu gözetmeden vatandaşın hizmetinde olacak. 185 Çağrı Merkezi'ni arayıp talepte bulunan vatandaşlara hızlı bir şekilde hizmet götürülecek.

"Vatandaşlarımızın su sorunu yaşamaması için görev başındayız"

18 günlük tam kapanma sürecinde herhangi bir sorun yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alındığını belirten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "MASKİ Genel Müdürlüğü, salgın tehdidi nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın her zaman yanında. Herhangi bir sorun yaşanmaması adına 185 Çağrı Merkezimizi arayarak talepte bulunan vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat su yükleme ve avans bakiye işlemlerini görevli personellerimiz gerçekleştirecek, Su ve Kanal arıza birimlerimiz de koordineli olarak görev başında olacak. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu süreci en hızlı bir şekilde atlatmak adına, evlerinden çıkmasınlar, biz MASKİ Genel Müdürlüğü olarak her zaman vatandaşın yanındayız, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

MASKİ tam kapanmada da 7/24 hizmet verecek
MASKİ tam kapanmada da 7/24 hizmet verecek
MASKİ tam kapanmada da 7/24 hizmet verecek
MASKİ tam kapanmada da 7/24 hizmet verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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