MASKİ su faturalarının son ödeme gününü 21 Mayıs olarak güncelledi
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MASKİ su faturalarının son ödeme gününü 21 Mayıs olarak güncelledi

MASKİ su faturalarının son ödeme gününü 21 Mayıs olarak güncelledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, tam kapanma sürecinin uygulanacağı tarihler arasında vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 11 Mayıs son ödeme tarihli su faturalarının son ödeme tarihinin 21 Mayıs olarak güncellendiğini belirtti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, tam kapanma sürecinin uygulanacağı tarihler arasında vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 11 Mayıs son ödeme tarihli su faturalarının son ödeme tarihinin 21 Mayıs olarak güncellendiğini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde vatandaş sağlığını koruyacak önlemelere devam ediyor. Bu kapsamda, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma nedeniyle 11 Mayıs son ödeme tarihli olan su faturalarının son ödeme tarihinin 21 Mayıs olarak güncellendiği vurgulandı. Covid-19 salgını sürecinde 17 günlük tam kapanma boyunca vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden MASKİ yetkilileri, Manisalılardan evlerinde kalmalarını istedi. MASKİ yetkilileri, 185 numaralı Çözüm Merkezi ve sosyal medya hesapları üzerinden gelen taleplere göre vatandaşların talep ve isteklerine cevap vermeye devam edeceklerini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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