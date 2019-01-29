Maski Su Depolarına Bakım Yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında toplam bin 437 deponun bakım, onarım ve temizliği yapıldı.

MASKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MASKİ, şehrin her noktasına altyapı hizmeti götürmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, su depolarının bakımlarının sağlıklı su tüketimi noktasında büyük önem taşıdığını belirterek, şunları ifade etti:

"MASKİ olarak su depolarının temizliğine büyük önem vermekteyiz. Bu anlamda eski depolarımızın otomatik klorlama sistemiyle temizliğini yaparak, izolasyonu ve bakım onarım işlemlerini gerçekleştirdik. Manevra odasındaki vanaları değiştirip, sıva boya işlemlerini yaptık. 3 bileşenli yalıtım malzemesiyle sızdırmazlık işlemlerini tamamladık. Depolarımızın etrafını tel örgülerle çevreleyerek gerekli güvenlik önlemleri aldık. Depolarımızın bakteriyolojik arındırıcı malzemelerle temizliğini yaptık. Bu kapsamda 2018 yılında 171 deponun bakım ve onarımını, bin 266 deponunsa temizliğini yaptık. Toplam bin 437 içme suyu deposunun bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirmiş olduk. MASKİ olarak hedefimiz daha sağlıklı ve daha güçlü bir altyapı ağı oluşturmak."

Kaynak: AA