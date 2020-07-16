MASKİ, Soma'daki su sorunu için harekete geçti Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde yaşanan su sorununu çözmek için yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde yaşanan su sorununu çözmek için yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Cenkyeri Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başaran, gazetecilere, bölgede MASKİ'ye ait 4 sondajın olduğunu, bu sondajlardan birinin yıldırım düşmesi sonucu işlevsiz hale geldiğini, bu nedenle depoya su iletiminde düşme olduğunu hatırlattı.

Mahallede su kuyusu bulmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başaran, "Cenkyeri Mahallesi'nde yaşanan su sorunu çözmek için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda birçok sondaj çalışması yaptık en uygun sondaj yerini seçtik. 186 metre derinlikte suyu bulduk. Birde bu suyun taşınması var. 6 kilometre boru döşenerek bu su depoya taşınacak. 6 kilometrelik hattı yarından itibaren çekmeye başlıyoruz." diye konuştu.

Başaran, Cenkyeri'nin su şebeke ve kanalizasyonun değişimi için ihale süreci başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA