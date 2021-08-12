MASKİ, Sıfır Atık Belgesine layık görüldü
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MASKİ, Sıfır Atık Belgesine layık görüldü

MASKİ, Sıfır Atık Belgesine layık görüldü
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, kaynakların verimli kullanımı ve atık yönetimi konusundaki sürdürdüğü politikalarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğünden 'Sıfır Atık Belgesi'ne layık görüldü.

Atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması noktasındaki çalışmalara destek veren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü'nden 'Sıfır Atık Belgesi' aldı. Temmuz 2019'da yayımlanan yönetmelik çerçevesinde, tüm yerel yönetimler, kamu ve özel kurum ile kuruluşlarının 'Sıfır Atık Belgesi' alma yükümlülüğü bulunuyor. MASKİ de ilk olarak 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi' yönetmeliğini hizmet binasında uygulamaya soktu. Hizmet binalarında kağıt-karton, plastik, metal, cam ve evsel atık kumbaraları yerleştirildi. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında personelin masa altlarında bulunan bireysel çöp kovaları da kaldırılarak katlarda yer alan ayrıştırma kumbaralarına çöpler ayrıştırılarak atılmaya başlandı. Atık Getirme Merkezi'nde biriktirilen atıklar, bertaraf ve geri dönüşüm için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim ediliyor.

Geri dönüşüm ile ülkemiz kazanacak

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümü verimli hale getirmek amacıyla geliştirilen proje kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğümüz Sıfır Atık Belgesini aldı. Proje ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi gibi birçok kriteri içerisinde barındırıyor. Biz de kurum olarak 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandık. Her alanda çevremizi korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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