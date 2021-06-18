MASKİ şefinden örnek davranış
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MASKİ şefinden örnek davranış

MASKİ şefinden örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MASKİ Genel Müdürlüğü Soma ilçe Şefi Ayşe Yorulmaz, ilçede yapılan çalışmaları kontrole çıktığı sırada yol kenarında bulduğu, içerisinde bir miktar para, kimlik kartı ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü Soma ilçe Şefi Ayşe Yorulmaz, ilçede yapılan çalışmaları kontrole çıktığı sırada yol kenarında bulduğu, içerisinde bir miktar para, kimlik kartı ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma İlçe Şefi Ayşe Yorulmaz, personellerle birlikte ilçede yapılan çalışmaları kontrole çıktığı sırada, İstasyon Mahallesi mevkiinde araçla seyir halindeyken yol kenarında bir cüzdan olduğunu fark etti. İçerisinde bir miktar para, kimlik kartı ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı, sahibi Zuhal Yiğit'e ulaşarak teslim eden Yorulmaz, kurumu ve kendisi adına üzerine düşeni yaparak cüzdan sahibine ulaşıp teslim ettiğini belirtti. Cüzdan sahibi Zuhal Yiğit ise cüzdanının bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "MASKİ İlçe Şefi Ayşe hanım bana ulaşarak cüzdanımı bulduklarını söyledi. Cüzdanımı getirip teslim ettiler. Bu davranışlarından dolayı MASKİ İlçe Şefi Ayşe Yorulmaz'a ve MASKİ personeline çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

MASKİ şefinden örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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