MASKİ, Sağlıklı Altyapı İçin Sahada
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MASKİ, Sağlıklı Altyapı İçin Sahada

MASKİ, Sağlıklı Altyapı İçin Sahada
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde yeni imara açılan sokakta 400 metrelik kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sağlıklı altyapıya yönelik hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde yeni imara açılan sokakta başladığı 400 metrelik kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

"Cengiz Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, "Mahallemizde yeni imara açılan yerler vardı. Buraların altyapısı için MASKİ'ye başvurmuştuk. Sağ olsunlar 1 hafta gibi kısa bir sürede altyapı ihtiyacımız giderildi.Cengiz Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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