MASKİ, sağlıklı altyapı için çalışıyor
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MASKİ, sağlıklı altyapı için çalışıyor

MASKİ, sağlıklı altyapı için çalışıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula'nın merkez Seyitali Mahallesinde kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle Muhtarı Ayhan Çınar da, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde mahallelerde ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına kısa sürede çözüm üretiyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Kula'nın Seyitali Mahallesinde kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışması hayata geçirdi. Kula Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural da çalışmayı yerinde takip etti. Mahalle sakinleri de altyapı ihtiyacına son veren MASKİ'ye teşekkür etti.

"Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz"

Mahalle Muhtarı Ayhan Çınar da, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

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