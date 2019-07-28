MASKİ onarım ücretini aboneden almayacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu şebekesiyle kanalizasyon hatlarındaki arızaların onarım ücretini aboneden almayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlardan ilk abone bağlantısı dışında oluşan su ve kanalizasyon arızalarından herhangi bir ücret alınmayacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, içme suyu ve kanalizasyon arızları nedeniyle abonelerin ücret ödemeyeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sırasında vatandaşlar su veya kanalizasyon arızalarının ücretlerinin kendilerine fatura edildiğini söyledi. Ben de bu uygulamanın yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini ifade ettim. Bunun üzerine MASKİ Genel Müdürlüğümüz aldığı bir kararla bu uygulamadan vazgeçtiğini bildirdi. Artık, bundan sonra vatandaşlarımız kanalizasyon ve içme suyu arızaları nedeniyle herhangi bir ücret ödemeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA