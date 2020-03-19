MASKİ'nin yoğun mesaisi sürüyor MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, özel bir firmaya ait kazı çalışması nedeniyle patlayan Yunusemre Gürle isale hattının onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Ana içme suyu borusu olması nedeniyle geniş çaplı bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Aydınyer, ekiplerin yoğun müdahalelerinin sürdüğünü de ekleyerek, elde olmayan sebeplerle sürecin uzamasından dolayı vatandaşlardan özür diledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Gürle içme suyu isale hattında meydana gelen arızanın onarım çalışmalarını sürdürüyor. Özel bir firmaya ait kablo döşeme çalışması esnasında zarar verilen hattın, ana su borusu olması nedeniyle ortaya çıkan arızanın boyutu da büyüyor. Gece boyunca su tahliye işlemleri sonrasında sabah saatlerinde kazı çalışması yapılarak hatta ulaşıldı. MASKİ ekiplerinin yoğun gayretleriyle sürdüğü çalışmaları MASKİ Genle Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de yakından takip etti. Çalışmalar esnasında İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak ve ilgili teknik ekip de hazır bulundu.

"Vatandaşlarımızdan özür diliyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Hattın Yunusemre ilçesini besleyen ana boru olmasından kaynaklı olarak ne yazık ki arızanın çapı da büyük oldu. Ekiplerimizin gece ve gündüz saatlerindeki müdahalelerine rağmen ne yazık ki bu anında sona erecek bir süreç değil. Hattın tamiri için boşaltılan suyun tekrar doldurulması ve depoların normal seviyelere ulaşması bir miktar zaman alacaktır. Bizler de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Doğrudan kurumumuzdan kaynaklanan bir arıza olmadığı gibi, en kısa sürede müdahalemiz de gerçekleşmiştir. Elimizde olmayan sebeplerden ötürü verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler