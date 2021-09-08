MASKİ'nin sondaj hamlesi devam ediyor
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MASKİ'nin sondaj hamlesi devam ediyor

MASKİ'nin sondaj hamlesi devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İçme suyu sondajı yatırımlarına devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Yeniosmaniye mahallesinde de yeterli suya ulaştı.

Mahallede açılan sondajda saniyede 5,5 litre verime sahip su çıktı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı'nın Yeniosmaniye Mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Mevcut sondajdaki verimin düşmesi nedeniyle açılan sondajdan saniyede 5,5 litre verime sahip su elde edildi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden İlker Kılıç da, mahallede yürütülen çalışmayı yerinde inceledi.

"Yeniosmaniye'ye yarım asırlık yatırım yapılmış oldu"

Mahalle Muhtarı Hasan Hırçıner, "Çok memnunuz. Özellikle yaz aylarında sularımız yetmiyordu. MASKİ'ye başvurmamızın ardından mahallemizde çalışmalara başlandı. Daha derine inilerek yeterli suya ulaşıldı. Yeniosmaniye'ye yarım asırlık yatırım yapılmış oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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