MASKİ'nin Saruhanlı'daki yatırımlarını Kaymakam Yalınalp'a anlattı
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MASKİ'nin Saruhanlı'daki yatırımlarını Kaymakam Yalınalp'a anlattı

MASKİ'nin Saruhanlı'daki yatırımlarını Kaymakam Yalınalp'a anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp'i makamında ziyaret ederek, MASKİ tarafından Saruhanlı ilçesine yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aktardı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp'i makamında ziyaret ederek, MASKİ tarafından Saruhanlı ilçesine yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aktardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp'i makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette MHP Saruhanlı Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu ve Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik katıldı.

Ziyarette Kurumlar arası iş birliğine büyük önem verdiklerini söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün vizyonuyla ilçelerimize yapacağımız yatırımlar hakkında kurumlar arasında yaptığımız görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Saruhanlı ilçemize yapılması planlanan projelerimizi Saruhanlı Kaymakamımız Necmettin Bey ile paylaştık. Hayırlısı ile istişarelerimizi en kısa sürede tamamlayarak çalışmaların startını vereceğiz" dedi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yalınalp, Saruhanlı ilçesine yapılması planlanan çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MASKİ'nin Saruhanlı'daki yatırımlarını Kaymakam Yalınalp'a anlattı - Haberler Ekonomi
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