MASKİ'nin GES'leri yıllık 3 milyon TL tasarruf sağlıyor
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MASKİ'nin GES'leri yıllık 3 milyon TL tasarruf sağlıyor

MASKİ'nin GES'leri yıllık 3 milyon TL tasarruf sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda gelecek nesilleri korumak adına 'Sınırsız Enerji ve Sınırsız Arıtım' projesiyle Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ve Seyitli Mahallesine kurulan Güneş Enerjisi Santralleri ile yılda 3 milyon liralık...

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda gelecek nesilleri korumak adına 'Sınırsız Enerji ve Sınırsız Arıtım' projesiyle Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ve Seyitli Mahallesine kurulan Güneş Enerjisi Santralleri ile yılda 3 milyon liralık tasarrufu yatırıma dönüştürecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Manisa merkeze 80 milyon TL yatırım bedeli ile çevre dostu üst düzey bir atıksu arıtma tesisi inşa eden MASKİ Genel Müdürlüğü, tesise, 'Sınırsız Enerji Sınırsız Arıtım' projesiyle Güneş Enerjisi Santrali kurdu. Çalışma ile tesisin yüzde 30'luk enerji ihtiyacı güneşten sağlanmaya başlandı. İdare, Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesinde de 13 dönüm arazi üzerine 6,5 milyon TL'lik yatırımla bir güneş enerjisi santrali daha kurdu. Bu tesisin kurulu gücü 1 megavat. MASKİ'nin Manisa'ya kazandırdığı 2 tesis ile yılda 3 milyon TL'lik tasarruf elde edilecek. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Güneş Enerjisi Santrallerinin önemine değinerek Manisa'da hayata geçirdikleri tesisler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Atıksu arıtma tesisleri ile çevreyi koruyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda Manisa'nın çevresini korumak için canla başla çalıştıklarını belirten Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yerli, milli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem veriyoruz. Çevreci yatırımlarımız ile sadece ilimizi değil, çevre illeri, ülkemizi, dünyamızı ve kamu kaynaklarını koruyoruz. Bu kapsamda en önemli hizmetlerimizin başında Atıksu Arıtma Tesisi yatırımlarımız geliyor. Bilindiği üzere, Manisa merkezin evsel nitelikli atıksularını arıtmak için 80 milyon TL yatırım bedeli ile modern bir atıksu arıtma tesisi yaptık. Çevreci tesisimize bir çevreci yatırım daha yaparak Güneş Enerjisi Santrali inşa ettik. 2020 yılında devreye aldığımız 5,5 milyon TL yatırım bedelli tesisimizin kurulu gücü 1 megavattır. 'Sınırsız Enerji Sınırsız Arıtım' isimli projemiz ile Zafer Kalkınma Ajansı'ndan 1 milyon 200 bin TL hibe desteği alarak proje maliyetimizden de tasarruf elde ettik" dedi.

Yılda 3 milyon TL tasarruf elde edilecek, bu rakam yatırıma dönüşecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gelecek nesilleri korumak için yatırım yaptığının altını çizen Hilmi Serkan Emir, "Başkanımızın öncülüğünde Güneş Enerjisi Santrali yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yunusemre ilçemiz Seyitli Mahallesinde 13 dönüm arazi üzerine 6,5 milyon TL yatırımla Güneş Enerjisi Santrali kurduk. Bu tesisimizin de kurulu gücü 1 megavat. Yaptığımız bu yatırımlar sayesinde 2 tesisimiz ile yılda 3 milyon TL tasarruf elde edeceğiz. Buradan elde edilen tasarruf hem hemşerilerimize yatırım olarak geri dönecek hem de gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olan doğamızı korumuş olacağız. Yenilenebilir enerji alanında idare olarak yatırımlarımız devam edecek. Bu yatırımların vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

MASKİ'nin GES'leri yıllık 3 milyon TL tasarruf sağlıyor
MASKİ'nin GES'leri yıllık 3 milyon TL tasarruf sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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