"MASKİ'nin Çalışmaları ile nefes alıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"MASKİ'nin Çalışmaları ile nefes alıyoruz"

'MASKİ'nin Çalışmaları ile nefes alıyoruz'
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesinde 3 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle Muhtarı Gürsel Tan, "MASKİ'nin çalışmaları ile nefes alıyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre oluşumuna katkı sağlamak ve ekolojik dengeyi korumak adına çalışmalarını sürdürüyor. Dere temizliklerine ara vermeden devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesinde 3 kilometrelik dere temizlik çalışması yaptı. Tamamlanan çalışmalar ile dere etrafında bulunan tarım arazileri taşkın tehlikesine karşı korumaya alındı. Dere yatağında biriken zararlı maddelerin de uzaklaştırıldığı çalışma ile bölgedeki vatandaşlar da nefes aldı.

Ozanca Mahallesinden Cengiz Ergün'e teşekkür

Ozanca Mahalle Muhtarı Gürsel Tan, "Mahallemizin içinden de geçen dere yatağında özellikle yağışlı havalarda taşma oluyor, vatandaşlarımızın yaşam alanı ve tarım arazilerini su basıyordu. MASKİ ekipleri büyük bir emekle durmadan çalışarak kısa sürede gereken temizliği yaptı. Bu çalışmaların büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum. MASKİ'nin çalışmaları ile nefes alıyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"MASKİ'nin Çalışmaları ile nefes alıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 16:34:38. #1.14#

title