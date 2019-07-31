Maski'nin başarısı her denetimle yeniden tescilleniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Turgutlu'daki evsel nitelikli atıksu kirliliği en düşük seviyelere çekmek amacıyla hizmete kazandırdığı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi, günlük olarak 33 bin metreküp atıksu arıtımını gerçekleştiriyor. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığınca işletilen tesis, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından da rutin şekilde denetleniyor. Bu denetimler kapsamında son olarak ise Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tesisi ziyaret etti. 165 bin kişi kapasiteli tesisin çeşitli ünitelerinde inceleme gerçekleştiren yetkililer, giriş ve çıkış suyu ile arıtma çamurundan da numune aldılar. Daha temiz bir gelecek için maksimum verimle çalıştırılan tesisteki süreçlerin tümünün, çevreyle ilgili mevzuata uygunluğu bir kez daha yapılan denetimlerle tescillendi.

"DOĞAMIZI KORUMAK İÇİN 7/24 MESAİ BAŞINDAYIZ"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Gediz Havzası'nın atıksu kirliliğinden korunması yolunda büyük bir kilometre taşı olan çevre dostu arıtma tesisimizi, titiz ve yoğun çalışmalarımız sayesinde başarıyla işletmeye devam ediyoruz. Atıksu kirliliğini önlemek ve gelecek nesillere daha nefes alınabilir bir çevre inşa etme konusunda üzerimize düşen görev ve sorumluluk bilinci, her zaman bizim asıl itici gücümüzdür. Biliyoruz ki doğamızı korumaz ve ona sahip çıkmazsak, günü geldiğinde doğa bunun intikamını çok acı bir şekilde alır. Tüm bunların önüne geçmek ve vazifemizi en iyi şekilde yapmak adına 7/24 mesai başındayız" dedi.

Kaynak: Bültenler