MASKİ'nin 34 Mahalleyi kapsayan menfez çalışmaları tamamlandı

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı sorunlarından arındırılmış sağlıklı bir Manisa hedefi kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlar doğrultusunda bir önemli çalışmaya daha imza attı. Bu kapsamda MASKİ, il genelinde 34 mahalleyi kapsayan 162 adet prefabrik kutu menfez çalışmalarını tamamladı. Yol geçiş noktalarında yaşanabilecek olası taşkınlara karşı başlatılan çalışma kapsamında yağışlı havalarda herhangi bir sorun yaşanmasına karşı önlem alındı. Mahalle muhtarları da yapılan çalışmaların büyük önem arz ettiğini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

"Ulaşım sorunlarını çözdük, can ve mal güvenliğini sağladık"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü"Manisa genelinde taşkınların önüne geçebilmek amacıyla temizlik ve ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Dere yataklarında sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla düzenli olarak toplantılar gerçekleştiriyoruz.Bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda başladığımız menfez ihalesi kapsamında 34 mahallede 162 adet prefabrik kutu menfez çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar ile vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntılarını çözüme kavuşturduk, can ve mal güvenliğini sağladık. Amacımız her zaman olduğu gibi dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirerek, her türlü can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunabilmek adına çalışmalarımız sürüyor" dedi.

