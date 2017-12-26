Maski'nin 2017 Hizmetleri Değerlendirildi

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, yeni yıl öncesi 15 ilçede görevli ilçe şefleri ile toplantıda bir araya gelerek 2017 yılı hizmetlerini değerlendirdi.



Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa'nın 15 ilçesinde görev yapan ilçe şefleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay ile İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı İbrahim Perkmen ve ilgili dairelerin şube müdürleri katıldı. Yıl içerisinde MASKİ tarafından ilçelerde hayata geçirilen hizmetlerin ve yatırımların masaya yatırıldığı toplantıda, 2018 yılına ilişkin planlamalar yapıldı.



Hizmet kalitesinin sürekli arttırılmasıyla 2018 yılında da vatandaş memnuniyetinin devamı için gerekli talimatları ileten Genel Müdür Coşkun, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin Manisamızın 17 ilçesinin tamamına eşit hizmet götürme yolunda yoğun mesai harcadığımız bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yılda da tempomuzu hiç düşürmeden, yeni proje ve çalışmalarımızı hayata geçirmeye elimizden geldiğince devam edeceğiz. Kat ettiğimiz yolu artısıyla eksisiyle değerlendirerek, bu tecrübeleri paylaşmak ve ileriye dönük planlamalarda bu birikimlerden faydalanmak oldukça önemli. Manisamızın dört bir yanındaki vatandaşlarımıza 'İyi ki Manisa'da yaşıyorum' dedirtebilmek için yeni yılda da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile ilçelerimizdeki tüm personelimizin ve vatandaşlarımızın da yeni yılını kutluyor; sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl diliyorum" dedi. - MANİSA