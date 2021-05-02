MASKİ, mahallenin hayallerini gerçekleştirip ihtiyaçlarını karşılıyor

MASKİ, mahallenin hayallerini gerçekleştirip ihtiyaçlarını karşılıyor MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesine kazandırdığı su kaynağı ile mahallenin su sorununa çözüm oldu.

MASKİ, mahallenin hayallerini gerçekleştirip ihtiyaçlarını karşılıyor

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesine kazandırdığı su kaynağı ile mahallenin su sorununa çözüm oldu. Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz, "Hayallerimiz, isteklerimiz, İhtiyaçlarımız MASKİ tarafından bir bir karşılanıyor" diyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu temin etmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, eski Derbent Belediyesi'nden kalan pasif durumdaki içme suyu pompasının bakım ve onarım çalışmalarını yaparak Çıkrıkçı Mahallesi içme suyu şebekesine aktardı. Çıkrıkçı mahallesinin içme suyu sorununa son verildi.

"Şaşal suyu eşdeğerinde bir suya kavuştuk"

Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz, Kurudere Mahallesine Çıkrıkçı Mahallesinin içme suyu deposundan su aktarılmasıyla birlikte ikinci bir pompaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Ankara asfaltı altında, eski Derbent Belediyesi'nden kalan ve 2014 yılından sonra pasif durumda olan pompayı, MASKİ yetkilileriyle görüşerek mahallemize ikinci bir pompa olarak katmak istedik. Bizim bu talebimiz uygun bulundu. Bütün şebekesini, kademesini, isale hattını yenileyerek aynı hat üzerinden ikinci pompa aktif duruma alındı. Bu bizim için de Kurudere Mahallesi için de çok önemli. Sondaj ova bölgesinde olduğu için altı tamamen çakıl dolu. Şaşal suyu eşdeğerinde bir suya kavuştuk. MASKi ailesine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Yerinde ve isabetli bir çalışma oldu"

Muhtar Eryılmaz, suyun insanlar için ana yaşam kaynağı olduğunu hatırlatarak, "İnsanlar her şeyi affeder ama susuzluğu asla affetmez. Yolu bir şekilde halledersin ama susuz yaşayamazsın. Gerçekten bu yerinde ve isabetli bir çalışma oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcılarımıza, İçme Suyu Dairesi Başkanımıza, Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürümüze, MASKİ İlçe Şefimize gönül dolusu teşekkür ederim" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Büyükşehir Belediyeleri arasında en aktif çalışanlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Muhtar Eryılmaz, "Benim mahalleme o kadar güzel hizmetler geldi ki; 2017 yılında mahallemizin yolu sıcak asfaltla buluştu, Çıkrıkçı-Sivrice hattına giden 50 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde bir köprü yapıldı, yine köy yolunda küçük bir köprü yapılarak, virajda bulunan kör nokta kayboldu. Bunlar hep büyük işler, yapılması zor olan işler" ifadelerini kullandı.

Muhtar Eryılmaz, Başkan Ergün'e teşekkür etti

Nisan Ayı Meclis Toplantısında Başkan Cengiz Ergün'ün Çıkrıkçı Mahallesi için alt ve üstyapı müjdesini verdiğini hatırlatan Muhtar Eryılmaz, "Bizim özlemle beklediğimiz bir müjdeydi. Mahallemizde alt ve üstyapı yenileme çalışmaları da gündeme alındı. Ben ayrıca Cengiz Başkanıma bunu bu dönemki programa aldığı için gönülden teşekkür ederim. Vatandaşlarımız altyapının gelmesiyle daha kaliteli ve modern bir yaşama kavuşacaktır. Altyapı demek modern yaşamın bir parçasıdır. Allah izin verirse insanlarımız buna kavuşacaklar. Arızalardan kaynaklı su kesintileri minimum seviyeye inecektir. İnşallah Çıkrıkçı bölgenin değişen ve gelişen mahallesi, Manisa'nın da yüz akı olacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı