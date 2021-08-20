MASKİ mahalleleri taşkın riskinden koruyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde başlattığı dere temizlik çalışmalarını tamamlayarak, mahalle sakinlerini taşkın tehlikesinden korudu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde başlattığı dere temizlik çalışmalarını tamamlayarak, mahalle sakinlerini taşkın tehlikesinden korudu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede hız kesmeden yürüttüğü dere temizlik faaliyetleriyle daha sağlıklı ve güvenli yerleşimler sağlamaya devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'nde de Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Dere yatağında yapılan makineli temizlik işi sayesinde, yağışlar öncesinde taşkınlar için önlem alındı.

Dağ yamacından inen sular engellendi

Bahçecik Mahalle Muhtarı Ramazan Gürgen, yürütülen çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizde su taşkını yaşanması ihtimaline karşı ekiplerimiz özverili bir şekilde çalıştı. Şuan sıkıntımız kalmadı çok şükür. Çalışmalardan memnunuz. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e sonsuz teşekkürler" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı