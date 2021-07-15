MASKİ Kurban Bayramına hazır
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MASKİ Kurban Bayramına hazır

MASKİ Kurban Bayramına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

MASKİ Genel Müdürlüğü, 9 günlük bayram tatili boyunca mesaisini sürdürerek vatandaşların yanında olmaya devam edecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 9 günlük bayram tatili boyunca mesaisini sürdürerek vatandaşların yanında olmaya devam edecek. 17 ilçedeki hizmet alanında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı arıza ekipleri görevi başında olacak. 16 Temmuz Cuma günü tam gün, 19 Temmuz Arife günü ise saat 13.00'a kadar vezneler açık olacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bir duyuru yayınlayarak 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince tüm ekipleri ile görevi başında olacak. İçme Suyu, Kanalizasyon, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal ile Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde yaşanabilecek olası arızalarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahadaki mesaisini sürdürecek.

Vezneler ve abone işlerinin çalışma günleri ile ilgili açıklama yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 16 Temmuz Cuma günü tam gün, 19 Temmuz Arife günü ise saat 13.00'a kadar veznelerin çalışacağı belirtildi. Vatandaşların, abonelik hizmetleri ile birlikte gerek fatura ödeme gerekse de kart dolum işlemleri için 17 ilçedeki merkezlerden hizmet verilecek. Bunun yanı sıra vatandaşlar tatil boyunca, MASKİ Pratik, SUMATİK ve MANULAŞ Bayisi Ödeme noktalarından da işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

'Yalnız değilsiniz' ekipleri görev başında

MASKİ Genel Müdürlüğü, "Yalnız Değilsiniz" sosyal sorumluluk projesi ile Kurban Bayramında da yaşlı, engelli, kimsesiz, şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edecek. Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar ile bayram tatilinde evden çıkamayan vatandaşların Alo 185 Çözüm Merkezini aramaları durumunda vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına ekipler seferber olacaklar. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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