Maski: "Kartlı Sayaç Uygulaması Keyfi Değildir"

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü kartlı sayaç uygulaması ile ilgili açıklama yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kartlı sayaç uygulaması hakkında kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, il genelinde kartlı sayaç sistemine geçilmesinin, çeşitli iletişim ortamlarında lanse edildiğinin aksine 'keyfi' bir uygulama olmadığının altı çizildi. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Büyükşehir Kanunu ile birlikte Manisa'nın 17 ilçesindeki su ve kanalizasyon faaliyetlerini bünyesinde yürütmekle yetkilendirilmiştir. Kurumumuzun tüm yetki ve sorumluluk alanları ile bunların uygulanma biçimleri, diğer 30 Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin de uymak zorunda bulundukları İSKİ Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Dolayısıyla kurum bünyesinde düzenlenen yönetmelikler de bu kanuna aykırı olamayacağından, her uygulama belirli bir mevzuat dahilinde hayata geçirilmektedir. Genel Müdürlüğümüzün il genelinde yürüteceği faaliyetlere ilişkin kararlar, Olağan ve Olağanüstü olmak üzere yılda toplam 5 kez düzenlenebilen Genel Kurul toplantılarında oylamaya sunulur. MASKİ Genel Kurulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında; MHP, CHP, AK Parti ve Bağımsız gruplardan oluşan Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri'nin katılımıyla gerçekleşir. Toplantı öncesinde belirlenen gündem maddeleri, tek tek okunarak Genel Kurula sunulmak suretiyle karara bağlanır. Bahse konu olan kartlı sayaç sisteminin 10 yaşın üzerindeki sayaçlara uygulama zorunluluğu ise, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince 10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçların değiştirilmesi mecburiyetinden ileri gelmektedir. Söz konusu akıllı sisteme ilişkin madde de, 12 Mayıs 2015 tarihinde yapılan MASKİ Genel Kurulu 2. Birleşiminde Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerince oy birliği ile kabul edilmiştir. MASKİ Genel Müdürlüğü, Genel Kurul kararlarını uygulamaya koymakla mükellef bir kurum olup, hiçbir suretle 'keyfi' ya da tercihe bırakılmış şekilde bir uygulama yürütmemektedir, yürütemez" - MANİSA