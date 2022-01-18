MASKİ, her koşulda görevinin başında

MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk mahallesindeki doğal kaynak suyu hattında oluşan arızaya zorlu hava şartlarına rağmen müdahale ederek sorunu giderdi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelinde vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak için zorlu hava şartlarında da çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk mahallesinde doğal kaynak suyu hattında meydana gelen arızaya kar yağışı altında müdahalede bulunarak kısa süre içerisinde sorunu çözüme kavuşturdu.

Ne Zaman sorun olsa MASKİ gelip çözüyor

Oğulduruk Mahalle Muhtarı Abdullah Doru, ekiplerin zor şartlar altında da olsa gelip arızaya müdahale ettiklerini belirterek, "Oğulduruk mahallesi olarak MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından çok memnunuz. Ne zaman bir sorunumuz olsa hemen gelip çözüyorlar. Bizlere bu hizmeti sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e de teşekkürlerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

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