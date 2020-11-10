MASKİ, hat bakım ve işletim bedelini kaldırdı
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MASKİ, hat bakım ve işletim bedelini kaldırdı

10.11.2020 20:45 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:49
MASKİ, hat bakım ve işletim bedelini kaldırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlığında gerçekleştirilen 2020 yılı Kasım ayı MASKİ 2. Olağan Genel Kurulu 1. Oturumunda 3 liralık hat bakım ve işletim bedeli de gündeme geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlığında gerçekleştirilen 2020 yılı Kasım ayı MASKİ 2. Olağan Genel Kurulu 1. Oturumunda 3 liralık hat bakım ve işletim bedeli de gündeme geldi. Güzgülü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı doğrultusunda hat bakım ve işletim bedelinin kaldırılmasına karar verildiğini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Kasım ayı 2. Olağan Genel Kurulu 1. Oturumu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, MASKİ'nin gündem maddelerinden biri de 3 liralık hat, bakım ve işletim bedelinin kaldırılması yönündeydi. Güzgülü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün aldığı karar doğrultusunda MASKİ'nin hizmet ve yatırımlarında kullanılan hat, bakım ve işletim bedelinin kaldırıldığını kamuoyu ile paylaştı.

Kararın açıklanması için 'Olağan Genel Kurul' beklendi

Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, "MASKİ'nin hizmet ve yatırımlarında kullandığımız 3 TL'lik hat bakım ve işletim bedelini kaldırıyoruz. Daha önceden almış olduğumuz bu kararı açıklamak ve uygulamaya koymak için KASIM ayı Olağan Genel Kurulumuzu bekliyorduk. Bu bedel artık Manisa il genelinde hiç kimseden alınmayacak" dedi.

18 büyükşehir belediyesi alıyor

Güzgülü mecliste yaptığı açıklamada, bu ücret kaleminin sadece MASKİ'ye özgü bir uygulama olmadığını da belirterek, "Şunu da belirtmem gerekir ki bu hat bakım ve işletim bedelini 18 Büyükşehir Belediyesi de alıyor. Şu an Şehzadeler ilçesi ile ilgili bir mahkeme kararı vardı. Diğer 16 ilçe ile ilgili bu bedelin kaldırılması noktasında böyle bir karar yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün de, diğer 16 ilçeden bu bedeli almanın çok yanlış olacağını söyledi. Bu sebeple hat bakım ve işletim bedelinin kaldırdığımızı ifade ediyorum" dedi. - MANİSA

MASKİ, hat bakım ve işletim bedelini kaldırdı
MASKİ, hat bakım ve işletim bedelini kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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