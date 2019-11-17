MASKİ gezici vezne ile ödeme kolaylığı

17.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:05

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gezici vezne aracı ile tahsilat veznelerinin bulunmadığı mahallelere giderek, vatandaşlara faturalarını ödeme noktasında kolaylık sağlıyor.



Gezici Vezne'de vatandaşların teknolojiyi kullanarak, MASKİ'deki işlemlerini rahatlık ve güven içerisinde gerçekleştirmeleri sağlanıyor.



Fatura ödemek için belediyeye kadar gelmek zorunda kalan özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlara hitap eden Gezici Vezne uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.



Uygulamadan memnuniyetlerini belirten vatandaşlar; "Milletin ayağına gelen hizmet en güzelidir. Gezici Vezne aracınız sayesinde su faturalarımız kolaylıkla ödüyoruz. İlçemize kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.



MASKİ Gezici Vezne aracı vatandaşlara hizmet sunmak için ilçelere gitmeye devam edecek. - MALATYA

Kaynak: İHA