MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitimler devam ediyor

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, personel eğitimlerinin önemine değinerek, "Şehrimiz ve insanımız için sahada yoğun mesai harcıyoruz. Alanında uzman bir ekibimiz var. Şehrimizin altyapısını inşa ederken personellerimizin ihtiyaç duydukları konularda onları desteklemek için eğitimler düzenliyoruz. Hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında kurumun ve personelin hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen başlıklarda alanında uzman eğitmenleri kurumumuzda ağırlıyoruz. 5 gün boyunca devam edecek olan eğitim programımız personellerin yoğun katılımıyla gerçekleşiyor. Gelişim ve öğrenme sürekliliği olan konulardır. Bulunduğumuz çağda bilgiye, öğrenmeye ne kadar önem verirsek o kadar verimli ve başarılı oluruz. Bu noktada eğitimleri önemsiyoruz" dedi

Eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AR-GE Kalite ve İzleme Dairesi Şube Müdürü Huriye Can Eser tarafından veriliyor.

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