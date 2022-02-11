MASKİ Genel Müdürlüğü, hizmet içi eğitimlerine ara vermeden devam ediyor

Personelin daha donanımlı hale gelmesi amacıyla eğitim programlarını aralıksız sürdürdüklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda eğitimlerin verildiğini söyledi. Mert, personele ilk olarak yağmursuyu, kollektör hatları ve atıksu işletim sistemi eğitiminin verildiğinin altını çizerek, "Vatandaşımıza daha güzel hizmet etmenin yolunun öncelikle personelimizin eğitiminden geçtiğine inanıyoruz. Bu kapsamda eğitim faaliyetlerini çok önemsiyoruz. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığımız yıl boyunca periyodik aralıklarla çeşitli eğitim çalışmaları yürütüyor. Eğitim faaliyetlerimize tüm personellerimiz katılım sağlıyor. Eğitim çalışmalarımızı daha da artırarak, halkımıza daha faydalı hizmetler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Uzman Eğitimci İnşaat Mühendisi Oktay Özelçi tarafından verilen eğitimler verimli geçiyor.

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