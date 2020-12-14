MASKİ Genel Müdürlüğü filosunu yeni araçlarla güçlendirdi
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MASKİ Genel Müdürlüğü filosunu yeni araçlarla güçlendirdi

14.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:46
MASKİ Genel Müdürlüğü filosunu yeni araçlarla güçlendirdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalılara daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla filosuna 11 araç daha kattı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalılara daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla filosuna 11 araç daha kattı. Yeni araçların tanıtım töreni Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesinde yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde alt ve üstyapı yatırımlarında kullanılmak ve yaşanan arızalara daha hızlı müdahalede bulunabilmek amacıyla filosuna 3 adet kazıcı yükleyici, 2 adet rampa kasa kamyon, bir adet 30 tonluk uzun bomlu paletli ekskavatör, bir adet çekici, bir adet mini paletli ekskavatör, bir adet lowbet iş makinesi taşıyıcı, bir adet sal kasa treyler ve bir adet hooklift kamyon olmak üzere toplam 11 yeni araç kattı. Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesinde yapılan tanıtım törenine, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'ın yanı sıra, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Elektrik, Makine ve Malzeme Dairesi Başkanı Kemal Anaç, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve görevli personel katıldı.

"Yeni araçlarla birlikte çalışmalarımız daha da hızlanacak"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, filoya yeni katılan araçlarla birlikte çalışmaların daha da hız kazanacağını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde vatandaşlarımızın hizmetlerimiz ile ilgili memnuniyetlerinin arttırılması noktasında yapılanmamızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Filoya yeni katılan araçların Manisa'ya hayırlı olmasını dileyen Elektrik, Malzeme ve İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerini daha hızlı gerçekleştirmek için dairemiz tarafından alınan iş makinelerinin tanıtım törenini gerçekleştirdik. Bu araçları Manisa halkına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla daire başkanlıklarımızın hizmetini sunduk. Halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA

MASKİ Genel Müdürlüğü filosunu yeni araçlarla güçlendirdi
MASKİ Genel Müdürlüğü filosunu yeni araçlarla güçlendirdi
MASKİ Genel Müdürlüğü filosunu yeni araçlarla güçlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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