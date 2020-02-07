Maski genel müdürlüğü altyapı yatırımlarına devam ediyor

07.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:54

MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya merkez ile Battalgazi - Yeşilyurt ve diğer 11 ilçede kanalizasyon, yağmursuyu drenaj hattı çalışması, parsel bacası yapımı ve parsel bacası yükseltme çalışmaları yapıyor.

Özellikle altyapısı olmayan kırsal mahallelerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren MASKİ ekipleri 2019 yılı Nisan ayı itibariyle toplam 134 bin 702 metrelik kanalizasyon ve 3 bin 83 metre yağmursuyu drenaj hattı çalışmaları olmak üzere toplam 137 bin 758 metre hat çalışmasını tamamladı.

2019 yılını verimli bir şekilde geçiren MASKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılında daha kaliteli hizmetler vermek için projeler hazırladı.

Kaynak: Bültenler