MASKİ, ESKİYEN SU SAYAÇLARINI YENİLİYOR
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MASKİ, ESKİYEN SU SAYAÇLARINI YENİLİYOR

MASKİ, ESKİYEN SU SAYAÇLARINI YENİLİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlamış su sayaçlarını ücretsiz olarak değiştiriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlamış su sayaçlarını ücretsiz olarak değiştiriyor.

Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı bağlı ekipler, bu kapsamda yılsonuna kadar yaklaşık 15 bin sayacı değiştirmeyi planlıyor.

15 ADET DAHA YENİLENECEK Konu ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, merkez ilçeler başta olmak üzere kırsal ilçelerdeki abonelere daha sağlıklı ve verimli içme suyu temini için 10 yılı dolduran su sayaçları yenisi ile değiştirildiğini söyledi. Karataş, "3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre, su sayaçlarının ekonomik kullanım ömrü 10 yıl olarak belirlenmiş olup belirlenen bu sürenin sonunda değişimlerinin yapılması zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda, 10 yılını doldurmuş sayaçları ücretsiz değiştiriyoruz. Aynı zamanda arızalı, bozuk ve hassasiyetini kaybetmiş sayaçları yeniliyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 2020 yılında yaklaşık 27 bin adet su sayacı değiştirdik. 2021'in ilk 6 ayında ise 6 bin 415 adet sayacı değiştirdik. Pandeminin devam etmesi sebebiyle aciliyet arz eden, bozuk, itirazlı ve yıkımlardan kaynaklı sayaçlara öncelik veriyoruz. 2021 yılının sonunda 15 bin adet daha su sayacının yenilenmesini hedefliyoruz. Yenileme işlemi ile sayaçların ölçüm hassasiyetinde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilirken sağlıklı ve verimli bir içme suyu hizmeti sunulmasına da katkı sağlanmış olacağız. Abonelerimizin su tüketimlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve faturalanması için sayaçların kullanışlı olması çok önemli" dedi.

Kaynak: Habermetre

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