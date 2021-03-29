MASKİ'den Yeniosmaniye'de örnek çalışma
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MASKİ'den Yeniosmaniye'de örnek çalışma

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MASKİ'den Yeniosmaniye'de örnek çalışma

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesi Yeniosmaniye Mahallesinde yol geçişinde mevcut köprünün aşırı yağışlarda zarar görmesinin ardından yeni menfez imalatı yaparak yolu güvenli bir şekilde ulaşıma açtı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesi Yeniosmaniye Mahallesinde yol geçişinde mevcut köprünün aşırı yağışlarda zarar görmesinin ardından yeni menfez imalatı yaparak yolu güvenli bir şekilde ulaşıma açtı. Mahalle Muhtarı Hasan Hırçıner de Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederek, mahallelerine üç asır dayanacak bir menfez imalatı yapıldığını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaptığı menfez imalatları ile vatandaşın derdine derman oluyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Saruhanlı ilçesine bağlı Yeniosmaniye Mahallesinde yerinde dökme menfez imalatı yapıldı. Aşırı yağışlarda mevcut geçisin yetersiz gelmesi nedeniyle çöken noktada yapılan imalat ile suyun akış alanı da genişletildi. Hayata geçirilen çalışma ile yol yeniden güvenli bir şekilde ulaşıma açıldı.

Mahalle Muhtarı Hasan Hırçıner, mahallelerinde yapılan menfez imalatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yol kapanmıştı. MASKİ hemen imdadımıza yetişti. Çok güzel bir çalışma oldu. Mahalle halkı da çok sevinçli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e yapılan bu güzel hizmet için teşekkür ediyoruz. Üç asır dayanacak bir menfez imalatı yapıldı" dedi. - MANİSA

MASKİ'den Yeniosmaniye'de örnek çalışma
MASKİ'den Yeniosmaniye'de örnek çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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