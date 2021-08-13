MASKİ'den Yeni Yerleşim Alanına Ek Kanalizasyon Hattı
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MASKİ'den Yeni Yerleşim Alanına Ek Kanalizasyon Hattı

MASKİ'den Yeni Yerleşim Alanına Ek Kanalizasyon Hattı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde ek kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesindeki mahallelerin altyapı ihtiyacını karşılamak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kanalizasyon hattı olmayan yeni yerleşim yerlerine hat döşeme çalışmasına başladı. Çalışma tamamlandığında vatandaşlar, sağlıklı ve uzun yıllarca kullanabilecekleri altyapıya kavuşacaklar.

Başkan Ergün'e hizmet teşekkürü

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Kadir Zengin, "Mahallemizde bulunan yeni yerleşim alanımızda MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları hayırlısıyla başladı. Büyük bir eksiklik hissettiğimiz bu sorunumuz Cengiz Başkanımız sayesinde çözüme kavuşturuluyor. Şahsım ve mahallem adına yapılan hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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