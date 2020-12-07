MASKİ'den yapılandırma çağrısı
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MASKİ'den yapılandırma çağrısı

07.12.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:38
MASKİ'den yapılandırma çağrısı

MASKİ Genel Müdürlüğü, borçların yapılandırılması için çıkan yeni kanun kapsamında MASKİ'ye borcu olan mükelleflerin 31 Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar borçlarını yapılandırabileceğini duyurdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, borçların yapılandırılması için çıkan yeni kanun kapsamında MASKİ'ye borcu olan mükelleflerin 31 Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar borçlarını yapılandırabileceğini duyurdu.

MASKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan vatandaşlar veya mükelleflerin, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' kapsamında, borçların yeniden yapılandırılması için 31 Aralık 2020 günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekleri duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17 Kasım 2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında; MASKİ Genel Müdürlüğüne 31.08.2020 tarihi itibariyle ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yüzde 50 indirim uygulanması, yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde taksitle ödenmesi, yapılandırılan borçların peşin ve taksit ödemelerinde, MASKİ Genel Müdürlüğünün anlaşmalı olduğu banka kredi kartları ile peşin veya taksitli olarak ödenmesi gibi imkanlar da mükelleflere sağlanmıştır. Başvurular için MASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası ile Yarhasanlar MASKİ Ek Hizmet Binasında, merkez ilçeler dışında ilçe şefliklerine Borç Yapılandırma işlemleri Müracaat ve Başvuru Noktaları oluşturulmuştur. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ikamet eden vatandaşlarımız belirtilen bu başvuru ve müracaat noktalarından 31 Aralık 2020 günü mesai bitimine kadar başvuru yapabileceklerdir." - MANİSA

MASKİ'den yapılandırma çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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