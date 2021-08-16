MASKİ'den vatandaşları rahatlatan çalışma

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Ulucami mahallesinde parsel içerisinde kalan kanalizasyon hattında yaptığı çalışma ile imar yoluna deplasesini sağlayarak vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların ihtiyacına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ahmetli ilçesine bağlı Ulucami mahallesi Hoca Nasrettin Sokakta parsel içerisinde kalan ana kanalizasyon hattında yaptığı çalışma ile imar yoluna deplasesini sağladı. Yapılan çalışma ile kanalizasyon hattında yaşanabilecek sorunlara karşı müdahaleler kolaylaştırılırken bölgede yaşayan vatandaşların da sorunları çözüme kavuşturuldu.

"Büyükşehir ve MASKİ her zaman sorunlarımızla ilgileniyor"

Ulucami Mahalle Muhtarı Hüseyin Ertekin, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hoca Nasrettin Sokakta bulunan eski kanalizasyon hattının zamanla parsel içerisinde kalmasından dolayı bir sorunumuz vardı. MASKİ ekiplerinin çalışması sonucunda bu sorunumuz çözüldü. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ her zaman sorunlarımızla ilgileniyorlar. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler