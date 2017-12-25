Maski'den Turgutlu'ya Yakın Takip

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı ile birlikte Turgutlu'yu ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü Kemal İskifoğlu ve MASKİ İlçe Şefi Melikşah Erzik ile birlikte toplantı gerçekleştiren Genel Müdür Yardımcısı Başaran, işleyişi daha düzenli hale getirmek ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla talimatlar verdi. Toplantıda personelin uyması gerek kuralların yanı sıra, vatandaşla sürdürülen diyaloğun daha da iyileştirilmesi noktasında yapılabilecekler üzerinde istişarelerde bulunuldu.



HER ŞEY VATANDAŞ MEMNUNİYETİ İÇİN



MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, "Genel Müdürlüğümüzün 17 ilçemizdeki yatırım ve hizmetlerini yakından takip ediyoruz. İlçelerimizdeki işleyişin sorunsuz şekilde devamı ve vatandaşlarımızın memnuniyeti için sahada düzenli kontroller ve toplantılar gerçekleştiriyoruz. Amacımız; sürekli ve güçlü koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitemizi daha da yükseltmektir. Bu çerçevede yürüttüğümüz denetim ve toplantılarımız diğer ilçelerimizde de devam edecek" dedi.