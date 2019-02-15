MASKİ'den Tekelioğlu'na Yeni Sondaj

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Salihli'nin Tekelioğlu Mahallesi'ndeki mevcut içme suyu sondajında yaşanan su azalması nedeni ile mahalleye yeni sondaj kazandırdı. MASKİ teknik personeli 236 derinlikte saniyede 7 litre verim elde edilen sondajdan numune alım işlemi gerçekleştirdi.

"Mahallemizin büyük sorunu ortadan kalkıyor"

Tekelioğlu Mahalle Muhtarı İbrahim Kerse, "Mahallemizin içme suyu ihtiyacını karşıladığımız sondajımız 30-40 yıl önce yapılmıştı. Zamanla sondajımızda su azalması meydana geldi. Bu durumu MASKİ'ye bildirdik. Sağ olsun hemen sondaj çalışması başlattılar. Delgi işlemi tamamlandı ve elde edilen sudan numune alımı yapıldı. İnşallah analiz sonuçları olumlu gelirse mahallemizin büyük bir sorunu ortadan kalkar. Bu hizmetlerin mahallemize gelmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler