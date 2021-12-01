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MASKİ'den TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

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MASKİ'den TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, TCDD İzmir 3. Bölge Müdürü Cemil Yaşar Tangül'ü makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede il genelinde yürütülen çalışmalarda kurumlar arasında yapılacak koordineli çalışmanın önemi üzerinde duruldu.

İZMİR (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İzmir 3. Bölge Müdürü Cemil Yaşar Tangül'ü ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Aslay'a Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de eşlik etti. Manisa il genelinde sürdürülen çalışmaların istişare edildiği görüşmede, kurumlar arası koordineli çalışma ile yatırımların hızlandırılması konusu üzerinde duruldu.

Yatırımlara ortak çözüm

Genel Müdür Aslay, Bölge Müdürü Cemil Yaşar Tangül'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birçok yatırım gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu güne kadar kurumlar arasında yapılan koordineli çalışmalar ile çalışmalarımız hızlı bir şekilde tamamlandı. Bundan sonra da yapacağımız koordineli çalışmalar ile yatırımlarımız hız kazanacaktır" ifadelerini kullandı. Bölge Müdürü Cemil Yaşar Tangül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genel Müdür Aslay'a MASKİ'nin çalışmalarında başarılar diledi.

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