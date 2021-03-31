MASKİ'den taşkın riskini azaltacak çalışma
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MASKİ'den taşkın riskini azaltacak çalışma

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MASKİ'den taşkın riskini azaltacak çalışma

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesindeki Barbaros Mahallesi Bulvarında meydana gelebilecek taşkın riskini ortadan kaldırmak adına yürütülen 24 metrelik yatay delgi çalışması ve 350 metrelik yağmursuyu hattı çalışmalarında sona geldi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesindeki Barbaros Mahallesi Bulvarında meydana gelebilecek taşkın riskini ortadan kaldırmak adına yürütülen 24 metrelik yatay delgi çalışması ve 350 metrelik yağmursuyu hattı çalışmalarında sona geldi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmurlu havalarda meydana gelen taşkın ve su birikintilerini ortadan kaldırmak amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ ekipleri bu kapsamda Barbaros Mahallesi 4401 sokak üzeri hemzemin geçidinde yürüttüğü 24 metrelik yatay delgi çalışması ve 350 metrelik yağmursuyu hattı çalışması ile mahalleliye rahat bir nefes aldırmayı hedefliyor.

Muhtardan Başkan Ergün'e teşekkür

Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, "MASKİ ekiplerince mahallemizde yürütülen çalışmalardan ötürü çok memnunuz. Hemzemin geçidi bölgesinde özellikle yağmurlu havalarda su birikintileri meydana geliyordu. Sağ olsun ekiplerimiz sesimize kulak vererek kısa süre içerisinde sorunumuzu giderdiler. Yatay delgi çalışmasının tamamlanmasının ardından şimdide mahalle içerisinden geçen yağmursuyu hattı çalışmaları devam ediyor. Hayırlısı ile kısa sürede bitecek olan çalışmamız ile birlikte mahallemiz daha yaşanabilir bir yer haline gelecek. Ben sesimize kulak vererek her zaman yanımızda olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

MASKİ'den taşkın riskini azaltacak çalışma
MASKİ'den taşkın riskini azaltacak çalışma
MASKİ'den taşkın riskini azaltacak çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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