MASKİ'den 'SUMATİK' Cihazları ile İlgili Duyuru
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MASKİ'den 'SUMATİK' Cihazları ile İlgili Duyuru

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilgili firma tarafından yapılacak olan çalışma nedeniyle 31 Aralık 2019 tarihinde saat 23.45'ten 1 Ocak 2020 saat 16.00'a kadar SUMATİK cihazlarından hizmet verilemeyeceğini belirtti.

27.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:10
MASKİ'den 'SUMATİK' Cihazları ile İlgili Duyuru

(MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hizmet veren 'SUMATİK' cihazlarında yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle bir duyuru yayınladı. Duyuruda, "17 ilçemizde, 27 adet 'SUMATİK' ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. İlgili firmanın yapacağı genel bakım onarım çalışması nedeniyle cihazlarımız 31 2019 tarihinde saat 23.45 ile 1 Ocak 2020 tarihinde saat 16.00'a arasında devre dışı kalacaktır. Belirttiğimiz tarih ve saat aralıklarında cihazlarımızdan herhangi bir iş veya işlem yapılamayacaktır. Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri alarak, su yükleme işlemini bu aralıklara bırakmamaları önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Bültenler
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