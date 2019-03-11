Maski'den Su Tasarrufu Eğitimi Bu Kez Yunusemre'de

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, suyun önemini vurgulamak ve tasarruf yollarını anlatmak amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Yunusemre ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda da suyun tasarruflu kullanımı konusunda eğitim verildi. Eğlenceli içerikler ve çizgi filmler eşliğinde gerçekleştirilen sunumun ardından miniklere tasarrufu öğütleyen hediyeler dağıtıldı. Eğitime, MASKİ yetkilileri, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Çalık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. MASKİ tarafından düzenlenen su tasarrufu eğitiminin çok faydalı olduğunu ve öğrencilere gelecekte güzel bir alışkanlık kazandıracağını dile getiren Okul Müdürü Çalık ve öğretmenler emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler