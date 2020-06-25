MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama

MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama -MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran: -"Temmuz ayında artık gerçek anlamda faturalarınız ortaya çıkacak" -"Asla kimsenin gidip suyunu kesmedik, kimseyi icraya vermedik.

25.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:26

MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama

-MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran:

-"Temmuz ayında artık gerçek anlamda faturalarınız ortaya çıkacak"

-"Asla kimsenin gidip suyunu kesmedik, kimseyi icraya vermedik. İcradaki davalarımızın hepsini dondurduk. İcradan kesmiş olduğumuz sular vardı. Bunların hepsini gidip açtık ve bilgilendirdik"

MANİSA - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Şehnaz Başaran, su faturaları ile ilgili olarak gündeme ilişkin kamuoyuna bilgi verdi. Başaran, Covid-19 sürecinde vatandaşları mağdur etmemek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını vurguladı.

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Covid-19 sürecinde kesilen su faturalarına ilişkin vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Emre Özünlü, Erman Aydınyer, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve basın mensupları katıldı. Su faturaları ile ilgili olarak merak edilenleri kamuoyu ile paylaşan Genel Müdür Başaran, toplantıda önemli bilgiler verdi. Başaran, "Bize hem 185'ten hem de normal telefonlardan oldukça şikayet geldi. Vatandaşlar, 'Biz kendimizi korumaya aldık. Siz her kapıyı çalan herkesle muhatap olan kişileri sayaç okumak için bize gönderiyorsunuz' diye şikayette bulundular. Biz de oturduk karar aldık. Okumacıların hepsini sahadan çektik. Daha sonra bununla ilgili elektronik kartlı sayaçlarda 3 metreküp avans yüklemesi yapıyorduk, bunu 25 metreküpe yükselttik. Bundan sonra ikinci aşama olarak, fatura okuması yapılamayacağı için vatandaşların varsa Mart ayı ya da Şubat ayı faturalarındaki kullanım miktarı göz önüne alındı. Bu faturaların kullanılan kısımlarını yüzde 100 olarak kabul edip, bunun yüzde 75'ini kullandığını varsayarak bir fatura düzenledik. İş yerlerinde de yüzde 50'sini kullandığını varsaydık. O da iş yerlerinin kapatılabileceğini düşündüğümüz için yüzde 50'sini sadece tahakkuk ettirdik. Bu süreçte evinde yaşayan insanlar Nisan-Mayıs ayında faturalarının yüzde 75'ini ödediler ama bu hangi yüzde 75'ini diye soracak olursanız, bir önceki ayın yüzde 75'i. Yani ortalama bugüne kadar gelebildiğinin yüzde 75'ini ödediler. Bu süreçte su sarfiyatı da çok arttı. Marketten aldığımız en ufak eşya dahi su ile yıkandı. Her şeyi yıkayarak kullanmaya başladık" dedi.

"Temmuz ayında artık gerçek anlamda faturalarınız ortaya çıkacak"

Haziran ayı itibariyle fatura okumalarına başladıklarını anlatan Başaran, süreci şöyle anlattı: "Faturaları okuduğumuz zaman saat üzerinde gördüğümüz rakam o güne kadar Nisan-Mayıs ayında artı olarak eklenen endekse eğer ulaşamadıysak; yani kıyasen okuduğumuz endeks 50 metreküp ama gerçek okumadaki rakam 75 metreküp ise 25 metreküpü ilave ederek gerçek tüketim üzerine faturalandırma yaptık. Bu ne demektir, 25 metreküp ben Nisan-Mayıs ayında eksik almışım. Bunu da dahil ederek Haziran ayı faturasını son sayacın üzerindeki rakama göre tahakkuk ettirdik. Şimdi bunun yanı sıra çok spesifik faturalar oldu. Bunlar da 360 bin abonede yaklaşık 9 bin 500 tane abone evinde kalmamış. Bunların faturalarının miktarında da düşme oldu. Bizim tahakkuk ettirdiğimiz fatura miktarlarından 3-5 metreküp daha düşük kaldı. Bunları da arzu edene fatura mahsubunda ücret olarak iade ediyoruz, kimi vatandaşlar da bu rakamın Temmuz ayındaki faturalarından mahsup edilmesini istiyor. Bizler de bu rakamı Temmuz ayı faturalarından düşmüş olacağız. Temmuz ayında artık gerçek anlamda faturalarınız ortaya çıkacak. Sizin bir ay boyunca kullandığınız faturaların ödemesini Temmuz ayında sağlamış olacaksınız"

"MASKİ bedeli olarak gösterilen kalem tüketimdeki suyunuzun bedeli"

Sosyal medya üzerinden yapılan bazı eleştirilere de yanıt veren Başaran, "Çok ilginçtir ki bazı sosyal medya paylaşımlarında faturalardaki 'MASKİ bedeli' kısmının gösterilip 'MASKİ neyin bedelini alıyor?' gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu çok şaşırttı beni. MASKİ, suyun bedelini alıyor. Oradaki MASKİ bedeli olarak gösterilen kalem de tüketimdeki suyunuzun bedeli. Yanında ilçe olarak görünen yer, katı atık yani çöp toplama ile ilgili ilçe belediyesine ait olan bedel. 'Bertaraf' diye yer alan hane ise çöpün bertarafıyla ilgili Büyükşehir Belediyesinin bedelidir" diye konuştu.

"Asla kimsenin gidip suyunu kesmedik, kimseyi icraya vermedik"

Covid-19 sürecinde Manisa için ne yapabileceklerini düşündüklerini de aktaran Başaran, "İnsanların bazıları işlerinden ayrıldı, bazıları bu dönemde yarı ücretle çalıştı. Kimileri ücretsiz izine ayrıldı. Bu dönemde insanlardan faturalarının yüzde 75'ini alalım bari diye düşündük ancak çok yüklü miktarda vatandaşımız ödemedi. Belki otomatik ödemede olan vatandaşlar ödedi, belki birkaç kişi gelip vezneden ödedi, onun haricinde faturalarımız ödenmedi. Biz buna rağmen asla kimsenin gidip suyunu kesmedik. Kimseyi icraya vermedik. İcradaki davalarımızın hepsini dondurduk. İcradan kesmiş olduğumuz sular vardı. Bunların hepsini gidip açtık ve bilgilendirdik. Covid-19 döneminde insanların suya ihtiyacı var. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onu temin etmek için de bu şekilde gerçekten çok pratik çözümler bularak devam etmeye çalıştık. Su ve kanal arıza ekiplerimiz sahada hiç durmaksızın çalıştılar. Sonuç olarak Covid-19'dan önceki bizim gelir kalemimiz ile Covid-19'dan sonraki gelir kalemimizde çok fazla düşme oldu. Bu süreçte elektrik giderimiz düşmedi, personel giderimiz düşmedi. Bizim sadece gelirimiz düştü. Giderlerimizde en ufak bir düşme olmadı" ifadelerini kulandı.

Gelirlerinin düşmesine rağmen yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini de vurgulayan Başaran, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Manisa atık su arıtmayı sıfırdan yaptık, Turgutlu'da hiç arıtma yoktu, sıfırdan yaptık. Gördes arıtma sıfırdan yapıldı, Soma arıtma yapıldı. Bunların hepsi sıfırdan başladı. Demek istediğim şu: su ve kanalizasyon idarelerinin de tek gelir kalemi maalesef sudur. Başka hiçbir gelir kaynağı yoktur"

MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti Haber
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırım uygulanacak
İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırım uygulanacak
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi
Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Volkan Bozkır Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Buse Varol Bülent Ersoy Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın İzmir Türk Lirası Cep Telefonu
Şu an buradasınız: MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 17:31:11. #1.15#
title