MASKİ'den su faturaları ile ilgili açıklama
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MASKİ'den su faturaları ile ilgili açıklama

MASKİ Genel Müdürlüğü, su faturaları ile ilgili bir açıklama yaptı.

MASKİ'den su faturaları ile ilgili açıklama
22.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:06

MASKİ Genel Müdürlüğü, su faturaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada, pandemi sürecinde, Ocak ve Şubat aylarındaki tüketime göre Nisan ve Mayıs ayları için kesilen kıyas faturalar ile 1 Haziran tarihi itibarıyla yapılan okumalarda su sarfiyatında ciddi bir artış yaşandığının tespit edildiği belirtildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünden, su faturaları ile ilgili olarak bir açıklama geldi. İdareden yapılan açıklamada, Covid-19 salgını sürecinde herkesin evinde daha fazla vakit geçirdiği ve temizliğe daha fazla önem verdiği ifade edildi. Ocak ve Şubat aylarındaki tüketime göre Nisan ve Mayıs ayları için kesilen kıyas faturalar ile 1 Haziran tarihi itibarıyla yapılan okumalarda su sarfiyatında ciddi bir artış yaşandığının ortaya çıktığını vurgulayan MASKİ yetkilileri, artan su tüketiminin doğal olarak faturalara yansıdığını belirtti. Açıklamanın devamında kullanılan tonaja göre faturaların oluşturulduğu ve hiçbir aboneye kullanmadığı suyun parasının yansıtılmadığı vurgulandı. Vatandaşların su faturaları ile ilgili bilgi alması noktasında bu dönem için özel bir ekip kurulduğu ve abonelere gerekli bilgilendirmelerin ve açıklamaların yapıldığı ifade edildi. MASKİ yetkilileri açıklamanın sonunda, salgın sürecinde evinde olmayan ve bu sebeple su tüketimi olmayan abonelerin kıyas faturalarında mahsuplaşmaya gidildiğinin de altını çizdi. Kademe uygulamasını da Nisan ve Mayıs ayındaki faturalara yansıtmadığını aktaran MASKİ, bu dönem faturalarını 2 taksitte ödeme kolaylığı sağlandığını bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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