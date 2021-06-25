MASKİ'den Musacalı'yı Rahatlatan Çalışma

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı Mahallesinde yaptığı kutu menfez montajı ile yol geçişini rahatlattı.

Mahalle Muhtarı Sait Sezgi de yapılan çalışmadan çok memnun olduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarında yürüttüğü çalışmalar ile vatandaşın takdirini kazanmaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında Turgutlu'nun Musacalı Mahallesinde 2 adet kutu menfez montajı yapıldı. Mahallede dere yatağında bulunan mevcut menfezlere yapılan ilave sayesinde su akışı daha sağlıklı hale geldi. Yapılan çalışma sonrasında mahalle sakinleri MASKİ'ye teşekkür etti.

"Hem tarım arazileri hem de can güvenliğimiz MASKİ sayesinde koruma altında"

Mahalle Muhtarı Sait Sezgi, "Allah razı olsun. Çalışmadan çok memnunuz. Hem tarım arazileri hem de can güvenliğimiz MASKİ sayesinde koruma altına alındı. Artık dere yatağımızdaki su daha geniş bir alandan akıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler