Maski'den Kartlı Sayaç Abonelerine Duyuru

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 21 Ağustos'ta idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi, elektronik kartlı sayaç aboneleri için önemli bir duyuru yayınladı.

MASKİ duyurusunda, vatandaşların 9 günlük resmi bayram tatili boyunca kredi tükenmesi nedeniyle su kesintisi yaşamasını engellemek için yükleme yapması gerektiğini vurguladı. Tatil günleri öncesinde veznelerden kartlara en az bir defa yükleme yapılarak bakiyenin sayaca aktarılması gerektiğinin altını çizen MASKİ, vatandaşların bu işlemi yaparak sayaçlarında bakiye kalmasa dahi su kullanmaya devam edebileceklerini duyurdu. - MANİSA