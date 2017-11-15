MASKİ'den Karacaali'ye Yeni Sondaj

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde içme suyu ihtiyacıyla birlikte diğer alt yapı sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor.



Vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçiren MASKİ, Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi'nde de içme suyunun yetersizliğinden dolayı yeni sondaj çalışması gerçekleştirdi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda derinliği 215 metre olan sondaj kuyusundan elde edilen suyun verimi saniyede 4 litre olarak ölçüldü. Alınan su numuneleri İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda analiz edilmek üzere gönderildi. Analiz sonuçlarına göre suyun mahallenin içme suyu deposuna bağlantısı yapılacak.

SONDAJ KARAALİ'NİN CAN SUYU OLACAK

Gerçekleştirilen içme suyu sondaj çalışmaları ile mahallelerinde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Karacaali Mahalle Muhtarı Adem Kır, "Su sorunumuz 4-5 yıldır çekilmez hale gelmişti. MASKİ tarafından yapılan yeni sondaj, mahallemizin can suyu olacak. Sesimizi duyan ve kayıtsız kalmayarak taleplerimize olumlu bir şekilde dönüş sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a ayrı ayrı teşekkür ederim.