MASKİ'den Karaali Mahallesi'ndeki su kesintilerine ilişkin açıklama - Haberler
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MASKİ'den Karaali Mahallesi'ndeki su kesintilerine ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MASKİ'den Karaali Mahallesi'ndeki su kesintilerine ilişkin açıklama

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesinde sık sık yaşanan su kesintilerine yönelik bir açıklama yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesinde sık sık yaşanan su kesintilerine yönelik bir açıklama yapıldı. Bölgedeki içme suyu şebekesindeki sorunun altyapı çalışmalarında çok uzun bir süre olmayan 2008 yılında, işçilik ve malzeme kalitesi yönünden yetersiz döşenen borulardan kaynaklandığına vurgu yapıldı. Problem yaşanan bölgedeki sorunu hızlı bir şekilde çözebilmek adına 4,5 kilometrelik hat iyileştirme çalışması yapılacağı ve yakın zamanda ilk kazmanın vurulacağı belirtildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali mahallesinde son günlerde meydana gelen su kesintilerinin nedenleri ve çözüm yollarına ilişkin açıklama yaptı. Bölgedeki mevcut içme suyu şebekesinde yaşanan su kesintilerinin nedeninin 2008 yılında döşenmiş boruların standartlara uygun olmamasından kaynaklandığını belirten idare, Karaali mahallesinde yaşanan su kesintilerinin bir an önce önüne geçebilmek amacıyla çalışmalara başlandığının altını çizdi. İdare tarafından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda Yunusemre ilçemize bağlı Karaali mahallesinde sık sık yaşanan su kesintileri 2008 yılında yapıldığı ekiplerimiz tarafından gözlemlenen, işçilik ve malzeme kalitesi yönünden hatalı döşenmiş borulardan kaynaklanmaktadır. Standartlara uygun olmayan, hatalı döşeme ve işçilik kalitesi yönünden zayıf kalmış borularda sürekli yarılma ve patlama meydana gelmektedir. Bununla beraber nüfusun hızla artması ve su ihtiyacının daha çok artması nedeniyle de mevcut içme suyu şebekesi de yetersiz kalmaktadır. İdaremiz, mahallede yaşanan patlaklar ve arızaların neden olduğu su kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla sorun yaşanan bölgede modern ve dayanıklı borularla 4,5 kilometrelik kısmi hat yenileme çalışması gerçekleştirecek. 26 Ağustos tarihinde ihalesi yapılan İçme suyu isale, terfi ve şebeke hattı yapım işinin yakın zamanda ilk kazması vurulacak. Bu çalışmaların yanında Muradiye Mahallesi için hazırlanan ve Dünya Bankası kredisi ile yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon, Yağmur suyu şebekesi ve içme suyu şebeke projesi ile Karaali mahallesinin tamamını kapsayacak şekilde altyapı çalışmaları yapılacak. 300 Milyon liralık dev yatırımda fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup, ihale süreçlerine en kısa sürede başlanarak çalışmalar gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

MASKİ'den Karaali Mahallesi'ndeki su kesintilerine ilişkin açıklama

MASKİ'den Karaali Mahallesi'ndeki su kesintilerine ilişkin açıklama

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: MASKİ'den Karaali Mahallesi'ndeki su kesintilerine ilişkin açıklama - Haberler
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